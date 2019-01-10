В Иркутске разыскивают без вести пропавшего Евгения Павельева

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники иркутского уголовного розыска при содействии поискового добровольческого отряда «Лиза Алерт» ведут розыск без вести пропавшего Евгения Павельева.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 37-летний иркутянин 31 декабря ушел в неизвестном направлении из дома, расположенного по улице Центральная областного центра, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

ПРИМЕТЫ:

На вид 40 лет, европейский тип лица, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза темного цвета, губы пухлые, нос прямой. Из особых примет имеет татуировку на одной из лопаток в виде иероглифов, шрамы на правой руке от порезов.

Мог быть одет в черную кожаную куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, серые спортивные штаны, черно-серые унты.

КОНТАКТЫ:

Людей, что-либо знающих о местонахождении Евгения Павельева, просят сообщить в ближайший отдел полиции по телефонам: 8 (3952) 216805, 02, либо 112 – с мобильного телефона.