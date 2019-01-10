В Иркутске разыскивают нарушителя, «дрифтовавшего» ночью в центре города

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян просят оказать помощь в установлении личности водителя «Тойоты Ленд Крузер», устроившего «дрифт» у памятника императору Александру Третьему. 10 января в своей причастности к инциденту сознался пенсионер, но полицейские предполагают, что его могли попросить взять вину на себя.

Напомним, 10 января в соцсетях появилось видео, на котором видно, как Тойота Ленд Крузер «нарезает круги» на набережной в центре города. При изучении камер наружного видеонаблюдения выяснилось, что виновник инцидента, вероятно, боясь быть привлеченным к ответственности, прежде чем выехать на тротуар, снял госномера с внедорожника.

– Размещенный в интернете видеоролик вызвал резкую критику со стороны жителей города. После появления многочисленных негативных откликов его авторы закрыли профили своих аккаунтов, а также удалили упоминания о себе. Тем не менее, транспортное средство, запечатленное на мобильный телефон, было оперативно идентифицировано. Его собственником оказался житель областного центра, который в момент происшествия находился за границей, – говорят в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники ОВД рекомендовали мужчине добровольно явиться в отделение вместе с тем, кому на это время был предоставлен внедорожник. Кстати, проанализировав социальные медиа, инспекторы ГИБДД не исключают версии о том, что настоящим правонарушителем является сын владельца иномарки, студент одного из вузов Санкт-Петербурга, находившийся на каникулах в Иркутске, либо его ближайшее окружение. На сознавшегося 65-летнего иркутянина решено не составлять административный протокол до выяснения всех деталей правонарушения.

КООРДИНАТЫ:

Очевидцев инцидента просят позвонить по телефону 02 (с мобильного 102) либо по телефону дежурной части отдела ГИБДД МУ МВД «Иркутское»: 8 (3952) 21-76-31.