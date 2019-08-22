|Происшествия
|23.08.2019
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В Иркутске разыскивают опасного преступника со шрамом на щеке
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Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают опасного преступника со шрамом на щеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления.
ПРИМЕТЫ:
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:
КООРДИНАТЫ:
Всех, кто узнал разыскиваемого, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (3952) 21–36–00, 02 (с мобильного 102), или 8 (3952) 21-68-88.