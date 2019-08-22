В Иркутске разыскивают опасного преступника со шрамом на щеке

Иркутск, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники уголовного розыска благополучно разыскали пропавшую 12 августа девятиклассницу. Все это время она находилась у своей подруги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.