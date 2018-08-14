В Иркутске разыскивают похитителя букета цветов

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают молодого похитителя букета белых роз.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, молодого человека ищут по подозрению в краже букета из магазина цветов, расположенного на улице Степана Разина.

11 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от продавца цветочного павильона о том, что около 16 часов в салон вошел неизвестный и попросил оформить букет из белых роз на сумму свыше четырех тысяч рублей. Однако вместо того, чтобы расплатиться, он похитил букет, после чего вместе со своим приятелем скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции. Изъята запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал подозреваемый.Сейчас по этому факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ – грабеж. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ПРИМЕТЫ:

Приметы подозреваемого – на вид 20-22 года, рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, стрижка кроткая. Был одет: джинсы темно-серого цвета фирмы Вранглер, футболка салатового цвета, жилетка с капюшоном темно-серого цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой, на правой руке часы золотистого цвета марки Армани с черным ремешком. Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде зверя, на левом предплечье татуировка.

Второй молодой человек – на вид 20-22 года, рост 165-170 см, глаза большие. Был одет: темно-серые штаны, куртка тканевая серого цвета со значком на спине фирмы Армани, кроссовки сине-белого цвета. Особые приметы: родинка на затылке.

КОНТАКТЫ:

Людей, узнавших по описанию разыскиваемых, просьба сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216940, либо 02, 112 – с мобильного телефона.