В Иркутске ребенок утонул в ванне из-за пьяной матери

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пьяная мать уснула в ванне и не заметила, как ее ребенок утонул.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, вынесен приговор в отношении женщины, причинившей смерть по неосторожности.

В июне 2018 года ночью, будучи пьяной, она отправилась принимать вместе со своей маленькой дочерью ванну, где уснула и оставила без должного внимания ребенка. В результате девочка утонула.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.