|Происшествия
|07.09.2018
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В Иркутске ребенок утонул в ванне из-за пьяной матери
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Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пьяная мать уснула в ванне и не заметила, как ее ребенок утонул.
Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, вынесен приговор в отношении женщины, причинившей смерть по неосторожности.
В июне 2018 года ночью, будучи пьяной, она отправилась принимать вместе со своей маленькой дочерью ванну, где уснула и оставила без должного внимания ребенка. В результате девочка утонула.
Подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
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