В Иркутске рецидивист ограбил китайского студента

Иркутск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские поймали рецидивиста, ограбившего китайского студента.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в отдел полиции поступило сообщение от 19-летнего гражданина Китая, обучающегося в иркутском вузе. Иностранец объяснил полицейским, что в одном из торговых центров неизвестный выхватил из его бумажника деньги и скрылся.

Оперативники установили, что к молодому человеку подошел неизвестный и пытался с ним заговорить. Иностранец решил воспользоваться мобильным переводчиком, так как не знает русского языка. Однако незнакомец выхватил сотовый телефон и знаками показал юноше следовать за нимени В подземном переходе злоумышленник жестами объяснил студенту, что вернет мобильник за деньги. Когда первокурсник раскрыл бумажник, мужчина выхватил из него все деньги и скрылся.

Составленная ориентировка была сразу передана патрульным нарядам полиции. Уже через несколько часов сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния иркутянин.

По этому факту дознавателем отдела №1 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ – грабеж.

Студент поблагодарил полицейских за оперативность и возвращенное имущество.