В Иркутске рецидивист ограбил квартиру, напав на женщину с маленьким ребенком

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске безработный рецидивист ограбил квартиру, напав на женщину с маленьким ребенком. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на квартиру 28-летней иркутянки. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции около девяти часов утра. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что неизвестный, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта, проник в квартиру дома, расположенного на улице Дальневосточная. Хозяйка жилья с семимесячным ребенком на руках попросила незнакомца покинуть помещение. Однако злоумышленник напал на девушку, нанес ей несколько ударов, и когда потерпевшая потеряла сознание, похитил оргтехнику и ювелирные изделия, после чего скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей. Потерпевшая подробно описала внешность предполагаемого преступника. Оперативный дежурный ориентировал на розыск подозреваемого наружные наряды полиции. В результате оперативники установили личность и задержали предполагаемого налетчика возле одной из скупок краденого имущества. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. 32-летний нигде не работающий уроженец Боханского района ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных имущественных преступлений. По предварительной информации он страдает наркотической зависимостью и в подъезде дома искал так называемые «закладки». Когда подозреваемый заметил, что хозяин квартиры не закрыл дверь, решил проникнуть в помещение. Известно, что в 2006 году злоумышленник был приговорен к 17 годам лишения свободы за совершения особо тяжкого преступления, однако в декабре 2017 он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Похищенное имущество изъято и после проведения ряда следственных действий будет передано собственникам. Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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