В Иркутске рецидивист получил больше двух лет «строгача» за три велосипеда

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске рецидивист получил два года и два месяца «строгача» за три украденных велосипеда.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в гостях у своих знакомых в секционном общежитии на бульваре Рябикова решил похитить велосипеды из кладовой квартиры. Увидев, что кладовка заперта на навесной замок, а хозяин комнаты отсутствует, при помощи пилы по металлу разрезал и снял навесной замок и похитил три велосипеда общей стоимостью девять тысяч рублей.

За совершение кражи и с учетом уже имеющейся ранее непогашенной судимости мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.