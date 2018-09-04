ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
04.09.2018

В Иркутске рецидивист получил больше двух лет «строгача» за три велосипеда

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске рецидивист получил два года и два месяца «строгача» за три украденных велосипеда.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в гостях у своих знакомых в секционном общежитии на бульваре Рябикова решил похитить велосипеды из кладовой квартиры. Увидев, что кладовка заперта на навесной замок, а хозяин комнаты отсутствует, при помощи пилы по металлу разрезал и снял навесной замок и похитил три велосипеда общей стоимостью девять тысяч рублей.

За совершение кражи и с учетом уже имеющейся ранее непогашенной судимости мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске