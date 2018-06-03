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04.06.2018

В Иркутске с территории ИВВАИУ похитили мужчину

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области расследует уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека, совершённое группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, 1 июня с территории городка ИВВАИУ был похищен мужчина. Следователи уже установили его местонахождение, мужчину обнаружили, сейчас  с ним проводят следственные действия.

Устанавливаются обстоятельства совершённого в отношении мужчины преступления, говорят в следственном комитете.

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