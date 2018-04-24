ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Происшествия
25.04.2018

В Иркутске шесть часов тушили пилораму

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 25 апреля на протяжении шести часов тушили пожар, вспыхнувший на территории деревообрабатывающего предприятия. На пилораме загорелось одно из зданий из-за грубого нарушения норм пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь разгорелся около 2.00 на предприятии по улице Полярная. На тушение отправили 29 человек и 12 единиц техники. На месте происшествия был создан штаб пожаротушения, координирующий работу привлеченных сил и средств.

– На территории вплотную к зданиям была складирована древесина – с помощью тяжелой техники в кратчайшие сроки ее оттащили на безопасное расстояние. Созданием противопожарных разрывов удалось предотвратить попадание на нее горящих материалов с крыши, разносимых порывами сильного ветра, скорость которого превышала 20 м/с. На естественный водоисточник, находящийся за территорией предприятия, была установлена пожарно-насосная станция, которая обеспечила бесперебойную подачу воды, – рассказал заместитель начальника службы пожаротушения-начальник штаба пожаротушения Виталий Тряпичкин.

В результате пожара уничтожена кровля и пиломатериал цеха сушки на площади 2,4 тысяч кв.м., повреждена кровля цеха лесопиления на площади 1 тысяча кв.м. Утром 25 апреля спасатели продолжали проливать место пожара и разбирать строительные конструкции.

Сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара в отношении собственников предприятия, а также устанавливают причину его возникновения.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске