В Иркутске шесть часов тушили пилораму

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 25 апреля на протяжении шести часов тушили пожар, вспыхнувший на территории деревообрабатывающего предприятия. На пилораме загорелось одно из зданий из-за грубого нарушения норм пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь разгорелся около 2.00 на предприятии по улице Полярная. На тушение отправили 29 человек и 12 единиц техники. На месте происшествия был создан штаб пожаротушения, координирующий работу привлеченных сил и средств.

– На территории вплотную к зданиям была складирована древесина – с помощью тяжелой техники в кратчайшие сроки ее оттащили на безопасное расстояние. Созданием противопожарных разрывов удалось предотвратить попадание на нее горящих материалов с крыши, разносимых порывами сильного ветра, скорость которого превышала 20 м/с. На естественный водоисточник, находящийся за территорией предприятия, была установлена пожарно-насосная станция, которая обеспечила бесперебойную подачу воды, – рассказал заместитель начальника службы пожаротушения-начальник штаба пожаротушения Виталий Тряпичкин.

В результате пожара уничтожена кровля и пиломатериал цеха сушки на площади 2,4 тысяч кв.м., повреждена кровля цеха лесопиления на площади 1 тысяча кв.м. Утром 25 апреля спасатели продолжали проливать место пожара и разбирать строительные конструкции.

Сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара в отношении собственников предприятия, а также устанавливают причину его возникновения.