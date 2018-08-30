В Иркутске сотрудник ГИБДД спас двух детей от падения с балкона

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 3 августа инспектор ДПС спас двух маленьких детей от падения с балкона, уговорив их вернуться в квартиру. Об этом стало известно только спустя три недели, когда наблюдавшая за происходящим женщина написала письмо со словами благодарности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел в Свердловском районе Иркутска. Направляясь к своей машине в неслужебное время, инспектор ДПС тулунского отдела полиции Виктор Асхаев услышал детский плач, доносящийся с верхних этажей многоэтажного дома. Подойдя ближе, он увидел двух мальчиков, находящихся без присмотра родителей на балконе четвертого этажа. Один из них на половину вылез за решетку перил, второй пытался повторить то же самое.

Предвидя возможные трагические последствия, полицейский начал успокаивать ребят и убедил их отойти от края балкона, тем самым обезопасив от вероятного падения. Правоохранитель несколько минут разговаривал с маленькими иркутянами, обещая взамен на послушное поведение дать им угощения.

Как оказалось, родителей в этот момент не было дома. Сотрудник ГИБДД дождался их приезда и поговорил с ними о недопустимости такого безответственного поведения.