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07.06.2018

В Иркутске спор о заборе между соседями окончился перестрелкой

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд приговорил к двум годам условно иркутянина, который подстрелил соседа из-за спора о заборе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошёл ещё летом 2016 года. В суде было установлено, что один из мужчин долгое время пытался демонтировать забор соседа. В ответ иркутянин, вооружившись карабином «Сайга», на который у него было разрешение, решил напугать оппонента.

Мужчина произвёл пять выстрелов, в результате его сосед получил слепое ранение правого плеча и оскольчатый перелом лопатки. Врачи оценили это как средней тяжести вред здоровью.

Помимо уголовного срока, стрелявший также должен выплатить 80 тысяч рублей ущерба пострадавшему.

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