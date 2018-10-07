В Иркутске столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека, из них двое – дети

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске 8 октября на улице Мира у дома №2 около 12:20 столкнулись Киа Рио и Мицубиси Лансер. Пострадали водители иномарок и двое детей, находившихся в одной из машин, сообщает пресс-служба полиции.

Автомобилем Киа управляла женщина 1979 года рождения, с ней в салоне ехали восьмилетний мальчик и 11-летняя девочка. За рулем Мицубиси был водитель 1991 года рождения. Все они с различным травмами были доставлены в медучреждения Иркутска.

На месте происшествия работают сотрудники ГУ МВД по Иркутской области, после всесторонней проверки они установят степень вины участников аварии.

– Предварительно установлено, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. Возможно, именно это позволило им избежать более тяжких последствий, – отметили в полиции.