В Иркутске столкнулись две иномарки, пострадали два человека

Тулун, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунский городской суд направлено уголовное дело в отношении 38-летней руководительницы одного из местных агентств недвижимости. Женщина обвиняется в мошенничестве с маткапиталом на сумму 26 млн рублей. Вместе с ней по делу проходят ещё шесть женщин, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.