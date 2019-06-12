|Происшествия
|13.06.2019
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В Иркутске столкнулись две иномарки, пострадали два человека
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Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 июня в 12:30 на улице Чкалова столкнулись Шкода Рапид и Тойота Премиум. Госпитализирована 63-летняя пассажирка Шкоды, также пострадал 28-летний водитель Тойоты.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 67-летний водитель Шкоды следовал в направлении Глазковского моста. Предположительно, при повороте он нарушил правило перестроения и допустил столкновение с попутно идущей иномаркой.
Полицейские работают на месте аварии, подробности уточняются.