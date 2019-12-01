В Иркутске столкнулись маршрутка и иномарка, пассажирам общественного транспорта потребовалась помощь медиков

Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 ноября около 11 часов утра на улице Генерала Доватора столкнулись маршрутка №58 и легковушка Хонда Аккорд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– По предварительной информации в общественном транспорте ехали 12 пассажиров. Две женщины с незначительными травмами обратились за помощью в медицинское учреждение, – отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» выясняют обстоятельства ДТП, проводится проверка.