ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Происшествия
27.12.2018

В Иркутске студента подозревают в распространении материалов экстремистского характера

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Студента третьего курса одного из юридических вузов Иркутска подозревают в возбуждении ненависти либо вражды к национальным и религиозным меньшинствам. СУ СКР по Иркутской области по материалам УФСБ возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы молодой человек рассылал своим одногруппникам сообщения и видеозаписи в социальных сетях, в которых содержалась информация, направленная на возбуждение ненависти, вражды к национальным и религиозным меньшинствам.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательств, назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Известно, что 21-летний подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Расследование уголовного дела продолжается.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске