В Иркутске студента подозревают в распространении материалов экстремистского характера

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Студента третьего курса одного из юридических вузов Иркутска подозревают в возбуждении ненависти либо вражды к национальным и религиозным меньшинствам. СУ СКР по Иркутской области по материалам УФСБ возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы молодой человек рассылал своим одногруппникам сообщения и видеозаписи в социальных сетях, в которых содержалась информация, направленная на возбуждение ненависти, вражды к национальным и религиозным меньшинствам.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательств, назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Известно, что 21-летний подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Расследование уголовного дела продолжается.