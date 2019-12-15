В Иркутске суд арестовал адвоката, подозреваемого в крупном мошенничестве

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска арестовал до 10 февраля 2020 года адвоката, заподозренного в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Органами следствия адвокат Адвокатской палаты Иркутской области обвиняется в покушении на хищение путём обмана имущества ООО. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Напомним, по версии следствия, он намеревался присвоить более 2 млн рублей. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ по Иркутской области. В настоящее время решается вопрос об избрании адвокату меры пресечения.