В Иркутске таксист обобрал клиента, пообещав ему работу

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали 26-летнего водителя такси, подозреваемого в мошенничестве. Его жертвой стал клиент. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Таксист придумал аферу, когда пассажир рассказал ему о своём увольнении. Водитель предложил мужчине помочь с новой работой. Он сделал вид, что звонит знакомому, который согласился трудоустроить иркутянина. Однако в благодарность таксист попросил вознаграждение для себя и несуществующего директора в виде денег и гаджетов на 120 тысяч рублей, половина из которых были наличные.

Получив желаемое, водитель такси доставил пассажира до дома и сказал ожидать звонка, который, однако, в течение двух месяцев так и не поступил. Пострадавший обратился в ГУ МВД по Иркутской области.

После задержания таксиста, часть украденного имущества изъята и будет возвращена законному владельцу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет заключения.