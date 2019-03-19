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20.03.2019

В Иркутске трое местных жителей украли из магазина пять бутылок виски

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Иркутска задержали трех местных жителей, которые украли из магазина на Пискунова пять бутылок виски. Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Заявление о краже поступило в дежурную часть полиции 18 марта. Злоумышленники проникли в торговый павильон, разбили витрину и похитили алкоголь стоимостью больше шести тысяч рублей. Установить личность преступников помогла запись с камеры видеонаблюдения.

Фото пресс-службы полиции

Также оперативники опросили возможных свидетелей происшествия. Вскоре оперативники обнаружили, что один из подозреваемых разместил у себя в соцсетях фото с краденым алкоголем. После этого их задержали и доставили в полицию.

Злоумышленниками оказались трое иркутян в возрасте от 20 до 28 лет. Они уже не раз привлекали внимание полиции за кражу чужого имущества, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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