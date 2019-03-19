|Происшествия
|20.03.2019
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В Иркутске трое местных жителей украли из магазина пять бутылок виски
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Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Иркутска задержали трех местных жителей, которые украли из магазина на Пискунова пять бутылок виски. Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Заявление о краже поступило в дежурную часть полиции 18 марта. Злоумышленники проникли в торговый павильон, разбили витрину и похитили алкоголь стоимостью больше шести тысяч рублей. Установить личность преступников помогла запись с камеры видеонаблюдения.
Фото пресс-службы полиции
Также оперативники опросили возможных свидетелей происшествия. Вскоре оперативники обнаружили, что один из подозреваемых разместил у себя в соцсетях фото с краденым алкоголем. После этого их задержали и доставили в полицию.
Злоумышленниками оказались трое иркутян в возрасте от 20 до 28 лет. Они уже не раз привлекали внимание полиции за кражу чужого имущества, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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