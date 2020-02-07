В Иркутске «целительницы» обманули пенсионерку на 140 тысяч рублей

Иркутск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» устанавливают личности подозреваемых в мошенничестве. Предполагаемые аферистки обманным путем похитили у пожилой женщины 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Как установили оперативники, на улице Баумана к 78-летней местной жительнице подошла незнакомка и представилась целительницей. Убедив потерпевшую, что на ней «сглаз», предложила провести обряд «очищения». Вскоре к беседе присоединилась еще одна гражданка со словами благодарности за исцеление. В результате иркутянка согласилась на обряд, сняла деньги со сберегательной книжки и передала аферисткам. После некоторых манипуляций с деньгами предполагаемые злоумышленницы завернули их в свёрток, который попросили открыть через некоторое время. Не обнаружив накоплений, заявительница осознала, что стала жертвой мошенниц и обратилась за помощью в полицию. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала подозреваемых. Приметы разыскиваемых: Первая женщина: на вид около 50-55 лет, рост 160-165 см., лицо круглое, плотного телосложения, щеки круглые. Была одета: шапка серого цвета вязаная, шарф поверх верхней одежды, шуба или пальто темного цвета. Вторая: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см., лицо круглое, плотного телосложения, щеки круглые. Была одета: Шапка серого цвета вязаная, куртка темного цвета с мехом на капюшоне. Граждан, узнавших по описанию разыскиваемых, просьба обратиться в любой отдел полиции или позвонить по телефонам: 8 (3952) 44-44-04, 8 (3952) 21-68-05, 02 или 102. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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