|Происшествия
|08.02.2020
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В Иркутске «целительницы» обманули пенсионерку на 140 тысяч рублей
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Иркутск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» устанавливают личности подозреваемых в мошенничестве.
Предполагаемые аферистки обманным путем похитили у пожилой женщины 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Как установили оперативники, на улице Баумана к 78-летней местной жительнице подошла незнакомка и представилась целительницей. Убедив потерпевшую, что на ней «сглаз», предложила провести обряд «очищения». Вскоре к беседе присоединилась еще одна гражданка со словами благодарности за исцеление. В результате иркутянка согласилась на обряд, сняла деньги со сберегательной книжки и передала аферисткам. После некоторых манипуляций с деньгами предполагаемые злоумышленницы завернули их в свёрток, который попросили открыть через некоторое время. Не обнаружив накоплений, заявительница осознала, что стала жертвой мошенниц и обратилась за помощью в полицию.
Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала подозреваемых.
Приметы разыскиваемых:
Первая женщина: на вид около 50-55 лет, рост 160-165 см., лицо круглое, плотного телосложения, щеки круглые. Была одета: шапка серого цвета вязаная, шарф поверх верхней одежды, шуба или пальто темного цвета.
Вторая: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см., лицо круглое, плотного телосложения, щеки круглые. Была одета: Шапка серого цвета вязаная, куртка темного цвета с мехом на капюшоне.
Граждан, узнавших по описанию разыскиваемых, просьба обратиться в любой отдел полиции или позвонить по телефонам: 8 (3952) 44-44-04, 8 (3952) 21-68-05, 02 или 102.