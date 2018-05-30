В Иркутске убийцу скупщика драгметаллов приговорили к 16 годам «строгача»

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина республики Армения, который убил и ограбил скупщика драгоценных металлов. Ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в апреле 2016 года в областном центре подсудимый, достоверно зная о роде занятий своей жертвы, под предлогом продажи золотых украшений на общую сумму 200 тысяч рублей, пригласил его в квартиру.

Там он предложил гостю помочь ему поднять диван, где якобы находились золотые украшения, и несколько раз ударил его молотком по голове. От полученных ранений мужчина скончался. Обыскав убитого и забрав деньги, убийца замыл следы крови, а тело вывез в безлюдное место.