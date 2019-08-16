|Происшествия
|15.08.2019
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В Иркутске уже полмесяца не могут найти 77-летнего пенсионера
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Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 августа ушёл из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся 77-летний Сергей Павлович Добрынин. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Сейчас момент в поисковых мероприятиях задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ДПС и ППС, а также волонтёры и неравнодушные жители.
Тех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят обратиться в полицию по телефонам ГУ МВД по Иркутской области: 8 (3952) 21-29-37, 02 либо 102 (112) с мобильного.
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