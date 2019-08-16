В Иркутске уже полмесяца не могут найти 77-летнего пенсионера

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 августа ушёл из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся 77-летний Сергей Павлович Добрынин. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас момент в поисковых мероприятиях задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ДПС и ППС, а также волонтёры и неравнодушные жители.

Тех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят обратиться в полицию по телефонам ГУ МВД по Иркутской области: 8 (3952) 21-29-37, 02 либо 102 (112) с мобильного.

ПРИМЕТЫ:

На вид 75-80 лет, рост 166 см., худощавого телосложения, волосы и борода седые, глаза карие.