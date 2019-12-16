В Иркутске в дорожном конфликте между водителями дело дошло до оружия

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в результате дорожного конфликта один из водителей начал стрельбу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники межмуниципального управления МВД России «Иркутское» выясняют обстоятельства конфликтной ситуации, накануне возникшей между двумя автомобилистами в Октябрьском районе областного центра.

В ходе словесной перепалки и обоюдных оскорблений, мужчины продолжили выяснение отношений. Один из них вышел из салона автомобиля и подошел к водителю. В ответ на это мужчина достал травматический пистолет и произвел выстрел в воздух.

Сотрудники полиции оперативно установили владельца внедорожника, опросили его и изъяли оружие. Сейчас принимаются меры к поиску второго участника конфликта.

По этом факту проводится проверка. Оба водителя с заявлениями в полицию после происшествия не обращались. В ГУ МВД отметили, что водителю Ауди 34 года, кроме него в салоне находились жена и двое детей – пять лет и 2,5 года.