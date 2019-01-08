В Иркутске в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка

Иркутск, 8.01.19 (ИА «Телеинформ»), - 7 января вечером в полицию поступило сообщение об автомобильной аварии на пересечении улиц Омулевского и Советской в Иркутске.

Прибывшим экипажем ГИБДД установлено, что 20-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда Партнер», предположительно, проезжая на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с «Тойотой Рав 4». В результате инцидента пострадала 14-летняя пассажирка универсала. С различными травмами девушку-подростка доставили в медицинское учреждение.

В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по окончании которой будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (при взаимодействии с ОГИБДД МУ МВД России "Иркутское").