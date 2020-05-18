В Иркутске в ночь на 19 мая в ДТП пострадали трое взрослых и подросток

Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Байкальская около 2:30 ночи 19 мая случилось ДТП. Пострадали четыре человека – трое взрослых и 17-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель Тойоты Чайзер двигался со стороны поселка Листвянка Иркутского района в направлении областного центра. Не справившись с управлением, он врезался в металлические ограждения и съехал с проезжей части. Водитель и три пассажира иномарки госпитализированы.

В настоящий момент в отношении водителя составлены административные протоколы: мужчина управлял автомобилем, не имея при себе водительских прав, без полиса ОСАГО, а также повредил дорожные сооружения. Сотрудниками Госавтоинспекции назначена проверка по факту ДТП с причинением вреда здоровью участникам дорожного движения.

Дорожные полицейский Приангарья напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения скоростного режима во время движения. Выбор скорости должен складываться из всех сопутствующих факторов, а именно: метеорологических, дорожных, технического состояния автомобиля и установленного ограничения.