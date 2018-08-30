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31.08.2018

В Иркутске в ночь на 31 августа горел магазин «Вулкан»

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Ленинском районе в ночь на 31 августа произошло возгорание в магазине «Вулкан».

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание возникло в 3.06. Через семь минут прибыли пожарные, еще через три минуты огонь был потушен. Причиной возгорания стали два холодильника, в которых произошло замыкание – именно они стали источником огня. Помимо них пострадал только один стеллаж, остальные оказались лишь немного закопчены. Всего огнем было охвачено четыре квадратных метра.

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