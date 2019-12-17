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Происшествия
18.12.2019

В Иркутске в районе остановки «Энергетиков» автобус № 90 устроил ДТП с иномаркой

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в районе остановки «Энергетиков» автобус № 90 устроил ДТП с иномаркой. Предварительно, никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Инцидент произошел 18 декабря около 11:30. По предварительным сведениям, водитель городского маршрутного автобуса № 90 допустил наезд на припаркованную машину «Хонда Мобилио», – сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

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