В Иркутске вечером 1 февраля горел жилой дом – эвакуировали более 230 человек

Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Поздно вечером 1 февраля в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Ленская в Иркутске случился пожар. Более 200 человек эвакуировались до приезда огнеборцев. Еще 30 человек оказались заблокированы в своих квартирах из-за дыма, их спасли пожарные.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание произошло в подъезде на первом этаже под лестничной клеткой эвакуационного выхода. Горел мусор, из-за чего весь подъезд был заполнен едким дымом.

На месте происшествия работали семь единиц пожарной техники и 26 человек личного состава. Открытый огонь был потушен в считанные минуты. Еще в течение получаса проводилось проветривание подъезда дома, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры. Причиной пожара стал поджог. Виновное лицо устанавливается.