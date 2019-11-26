В Иркутске вынесли приговор руководству участка тепловых сетей, по чьей вине погибли рабочие

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вынесли приговор руководству участка тепловых сетей, из-за которого погибли рабочие. Собранные доказательства суд признал достаточными для признания виновными начальника первой группы района тепловых сетей-1 Сергея Цветкова и мастера участка Дмитрия Банщикова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

– Следствием и судом установлено, что 22 января 2018 года на ответвлении распределительной теплотрассы, проходящей близ Ново-Иркутской ТЭЦ, в ходе проведения ремонта произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате трое сотрудников тепловых сетей получили ожоги различной степени. Пострадавшие были экстренно госпитализированы. На следующий день двое мужчин скончались в больнице, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Трагедия произошла из-за того, что руководство тепловых сетей не обеспечило целевой инструктаж для слесарей по безопасным методам и приемам выполнения работ перед отогревом замерзшего участка трубопровода тепловой сети. Таким образом, обвиняемые нарушили положения нормативно-правовых документов и установленных ими правил безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух людей.

Свердловский суд Иркутска приговорил Сергея Цветкова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а Дмитрия Банщикова осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.