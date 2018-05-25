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26.05.2018

В Иркутске владелец лодки предстанет перед судом за гибель пассажира

Иркутск, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР передало в суд дело в отношении 56-ленего иркутянина, из-за которого погиб пассажир моторной лодки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 7 октября 2017 года иркутянин, будучи пьяными, перевозил на своей лодке через реку Ангара двух знакомых.

Во время движения на высокой скорости произошло столкновение лодки с буем, в результате чего 41-летний пассажир оказался в воде и через непродолжительное время скончался на месте. Трагедии можно было избежать, если бы пассажиры лодки были обеспечены судоводителем спасательными жилетами, говорят в СУ на транспорте СКР.

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