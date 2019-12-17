Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вновь похитили из магазина букет цветов и мягкую игрушку.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, при патрулировании наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого объекта – цветочного павильона на улице Маршала Жукова.

По адресу сразу были направлены сотрудники ОВО. По приезду на место выяснилось, что двое злоумышленников воспользовавшись невнимательностью продавца, похитили из магазина 25 роз стоимостью 1500 рублей и мягкую игрушку.

Сотрудники Росгвардии, опросив очевидцев и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на грабителей и направились обследовать территорию.

Через некоторое время данные молодые люди были замечены в соседнем магазине. Они, заметив патрульный автомобиль, оставили на хранение продавцу похищенные товары и побежали в разные стороны в разные стороны. Однако были задержаны и доставлены в ближайший отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела. Похищенные товары возвращены законным владельцам.

Напомним, это не первый случай хищения цветочных букетов в Иркутске. Так в августе 2018 года молодой человек украл букет белых роз в подарок своей девушке. В ноябре того же года другой молодой человек похитил букет желтых роз и плюшевого медведя, чтобы помириться с подругой.