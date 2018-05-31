В Иркутске во время взрыва в ТРК «Комсомолл» пострадали восемь детей

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В ТРК «Комсомолл» 1 июня произошёл взрыв. Пострадали восемь детей в возрасте 8-10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней, сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области.

– На место происшествия в ТРК «Комсомолл» оперативно были направлены 8 бригад скорой медицинской помощи, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. Также был направлен заместитель главного врача Иркутской станции скорой медицинской помощи, который руководит штабом по оказанию медпомощи, – говорят в Минздраве.

Все пострадавшие доставляются в Иркутскую городскую клиническую больницу №3. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко поручил подготовить койки и мобилизовать все силы и средства для оказания медпомощи пострадавшим. В резерве находится городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница. О произошедшем доложено руководству региона.

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, взрыв произошёл на третьем этаже, где расположен научно-развлекательный центр «Гравитация». Перед происшествием в нём проводили химические опыты.