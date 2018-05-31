ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Происшествия
01.06.2018

В Иркутске во время взрыва в ТРК «Комсомолл» пострадали восемь детей

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В ТРК «Комсомолл» 1 июня произошёл взрыв. Пострадали восемь детей в возрасте 8-10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней, сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области.

– На место происшествия в ТРК «Комсомолл» оперативно были направлены 8 бригад скорой медицинской помощи, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. Также был направлен заместитель главного врача Иркутской станции скорой медицинской помощи, который руководит штабом по оказанию медпомощи, – говорят в Минздраве.

Все пострадавшие доставляются в Иркутскую городскую клиническую больницу №3. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко поручил подготовить койки и мобилизовать все силы и средства для оказания медпомощи пострадавшим. В резерве находится городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница. О произошедшем доложено руководству региона.

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, взрыв произошёл на третьем этаже, где расположен научно-развлекательный центр «Гравитация». Перед происшествием в нём проводили химические опыты.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске