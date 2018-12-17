В Иркутске водитель без прав насмерть сбил пенсионерку

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске водитель грузовика без прав насмерть сбил пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, днем 17 декабря в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Баррикад. На место инцидента выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, 43-летний водитель грузового автомобиля «Хендай» допустил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода пожилую женщину. В результате случившегося 67-летняя пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

Выяснилось, что водитель не имел прав, поскольку ранее был лишен их судом за управление автомобилем в нетрезвом виде. В момент аварии он находился за рулем грузовика, принадлежащего транспортной компании.

За управление автомобилем без прав в отношении нарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. В рамках разбирательства сотрудники полиции принимают меры к привлечению к ответственности водителя, а также дадут правовую оценку действиям его возможного работодателя.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают руководителей предприятий проводить тщательный отбор кандидатов на работу, принимать меры, направленные на выявление возможных нарушителей законодательства.