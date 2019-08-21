Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста и скрылся – полиция его разыскала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером 18 августа в дежурную часть полиции поступила информация, что на улице Батарейная в районе ТЦ «Приангарье» неустановленный водитель сбил велосипедиста, который следовал по проезжей части, после чего скрылся. В результате ДТП 41-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД установили предполагаемую марку транспортного средства, опросили свидетелей и очевидцев. Сформировали поисковые группы, ориентировка на автомобиль была передана наружным службам полиции. В результате проведенных мероприятий водитель был установлен и задержан. Им оказался 66-летний житель Ленинского района областного центра.

По этому факту специализированным отделом по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области проводится доследственная проверка, по результатам которой его действиям будет дана правовая оценка. Автомобиль помещен на арест площадку.