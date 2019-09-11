В Иркутске водитель иномарки врезался в две припаркованные машины и скрылся

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 56-летний мужчина рано утром 9 сентября в микрорайоне Зелёный берег врезался на своём авто в две припаркованные машины и скрылся с места ДТП. Позже он сам явился в ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. По предварительным данным, мужчина за рулём «Киа Рио» не справился с управлением. Как оказалось, позже он столкнулся ещё с одной машиной.

Задержанный мужчина утверждал сотрудникам правопорядка, что в момент ДТП ему стало плохо за рулём, и он вынуждено уехал за лекарствами. Однако, как предполагают дорожные полицейские, водитель покинул место автоварии в связи с тем, что находился в состоянии опьянения, а добровольная явка в подразделение Госавтоинспекции – попытка забрать свой автомобиль со штрафплощадки.

Оформив материалы административного дела, инспекторы ГИБДД доставили нарушителя правил дорожного движения в суд. По решению мирового судьи за оставление места автоварии дважды ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.