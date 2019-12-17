В Иркутске восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки, катаясь с горки

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Чайковского под колеса иномарки попала восьмилетняя девочка. Она каталась с горки и выехала на проезжую часть, по которой в это время двигался автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– В результате ДТП школьница с ушибом головы обратилась за медицинской помощью в травмпункт. Как выяснили прибывшие на место инспекторы ГИБДД, ребенок находился на горке с родственником. По данному факту в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, – сообщает ведомство.

Накануне два опасных спуска ликвидировали на улице Сибирская в Октябрьском районе города. Всего с начала проведения профилактической операции засыпано песком 18 стихийных горок, выходящих на проезжую часть.

В целях пресечения трагических инцидентов сотрудники полиции призывают взрослых не оставаться равнодушными и сообщать о стихийных горках в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по телефону 8(3952)21-76-00.