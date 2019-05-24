В Иркутске за сутки погиб второй мотоциклист

Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за сутки в результате ДТП погиб второй мотоциклист.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 25 мая в районе 2 часов 30 минут вблизи строения 18/19 на улице Трактовая областного центра. Неустановленный водитель, управляя мотоциклом «Хонда» красного цвета без регистрационных номеров, врезался в ограждение.

В результате полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Каких-либо документов, позволяющих установить личность, у него не обнаружено.

Полицейские просят людей, что-либо знающих о погибшем, сообщить имеющиеся сведения по телефону дежурных частей 21-76-00, 21-65-11 или 02 (102 с мобильного).

Напомним, ранним утром 24 мая другой мотоциклист в Иркутске погиб, врезавшись в поезд.