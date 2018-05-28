В Иркутске за выходные 14 человек пострадали в ДТП

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и районе сотрудники ГИБДД за 26-27 мая зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий – в них пострадали 14 человек.

Так, в субботу 26-летний иркутянин на Тойоте Королле съехал в кювет. В результате пострадали водитель и четыре пассажира. Иркутянин отказался от медосвидетельствования.

В воскресенье, 27 мая, произошли четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Участником одного из них стала 41-летняя женщина-водитель на Пежо-408. По предварительной информации, при совершении левого поворота на улицу Зверева она не убедилась в безопасности маневра, после чего двигавшийся во встречном направлении водитель автомобиля «Газель» врезался в металлическое ограждение и дерево.

В дорожной аварии пострадал один несовершеннолетний пассажир. Предполагаемая виновница аварии скрылась с места ДТП, но впоследствии была найдена и привлечена к административной ответственности. За это ей грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора или административный арест на срок до пятнадцати суток. Что же до самого инцидента, то за это предусмотрен штраф 2500-5000 рублей или также лишение водительских прав на год-полтора.