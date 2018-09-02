Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске за выходные в восьми ДТП пострадали 12 человек, в том числе – двое детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, две автоаварии произошли с участием нетрезвых водителей.

Так днем 2 сентября 28-летний иркутянин за рулем автобетоновоза марки «Хино», двигаясь по улице Старокузьмихинской, не выбрал безопасную скорость и интервал движения и врезался в попутно следовавшие автомобили «Лада», «Тойота» и «Киа». В результате происшествия травмы получили водитель «Тойоты» и два его пассажира, один из них несовершеннолетний.

Фото из группы ДТП 38RUS Иркутск ВКонтакте

Прибывшие на место дорожные полицейские организовали объезд места происшествия и приступили к его оформлению. Так же было установлено, что у водителя «Хино» имелись признаки опьянения.

Около 23 часов этого же дня на улице Володарского внимание дежурившего экипажа ДПС привлек автомобиль «Тойота Королла», водитель которого неадекватно управлял машиной.

Законные требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и увеличил скорость, пытаясь скрыться от патруля, при этом грубо нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам движения. После непродолжительного преследования 32-летний водитель «Тойоты» на перекрестке улиц Тимирязева и Карла Либкнехта, не справившись с управлением, врезался в «Жигули». В результате травмы получили оба водителя и пассажир отечественного авто.

Фото из группы ДТП 38RUS Иркутск ВКонтакте

Как установили полицейские, водитель иномарки находился за рулем с признаками опьянения. За это его привлеклим к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и ряду нарушений, допущенных в ходе преследования.

Сотрудники полиции проводят всесторонние проверки по этим ДТП.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения всех пунктов правил дорожного движения.