В Иркутске задержали банду автоугонщиков

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске оперативники задержали троих мужчин, подозреваемых в угоне автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В поле зрения оперативников участники банды попали в апреле 2018 года. В начале месяца в дежурную часть полиции обратился мужчина и сообщил, что у него ночью угнали с улицы Лызина угнали «Тойоту-Аллион».

Сотрудники постоянно действующей следственно-оперативной группы по розыску транспорта в кратчайшие сроки обнаружили похищенную иномарку с поддельными государственными регистрационными знаками в одном из дворов на улице Енисейская и вышли на след предполагаемых преступников.

Фото пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваемыми оказались ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений жители областного центра в возрасте 32, 36 и 56 лет, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. В ходе обысков по их проживания изъяты вещественные доказательства, имеющие важное значение для изобличения злоумышленников, а именно специальные приспособления, предположительно, использовавшиеся для вскрытия транспорта.

В дальнейшем была установлена причастность подозреваемых к хищению автомобиля марки «Тойота Королла», которую они вернули собственнице за денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража. Мужчинам грозит до шести лет заключения. Сейчас они по решению Куйбышевского районного суда Иркутска арестованы. Как предполагают сотрудники полиции, злоумышленники могут быть причастны к совершению целого ряда хищений автомобилей на территории областного центра.