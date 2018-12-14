В Иркутске задержали банду «барсеточников»

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали с поличным банду «барсеточников».

Как уточняют в ГУ МВД по Иркутской области, речь идет о группе молодых людей, занимавшихся хищениями имущества из автомобилей.

Поймали их при попытки кражи сумки из автомашины «Хонда Фит», припаркованной на улице Тельмана Ленинского района. Владелица иномарки оставила на заднем сиденье сумку, в которой находился сотовый телефон, деньги и документы, после чего пошла забирать ребенка из детского сада, поставив автомобиль на сигнализацию. Злоумышленники с помощью сканирующего устройства открыли двери хэтчбека и попытались скрыться, однако были пойманы полицейскими.

Подозреваемыми оказались жители Ленинского района в возрасте 24 и 25 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, второй – за совершение краж имущества из дачных коттеджей. При досмотре у задержанных оперативники изъяли алгоритмичный кодграйбер для считывания автомобильной сигнализации.

Сейчасм следователями по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража. Сыщики проверяют задержанных на причастность к аналогичным хищениям.

Автолюбительница, которая оценила возможную сумму ущерба в 35 тысяч рублей, поблагодарила правоохранителей за слаженную работу и оперативно возвращенное имущество. В ближайшее время оперативников также поощрит начальник городского управления МВД.

Полиция обращается к жителям с просьбой быть бдительными и никогда не оставлять ценные вещи в салоне транспортных средств. Зачастую преступники действуют в утром и вечером, орудуют возле торговых центров, супермаркетов и образовательных учреждений, пользуется тем, что человек торопится и самонадеянно думает, что с его имуществом ничего не случится, если он отлучится на небольшой период времени.