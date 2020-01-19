В Иркутске задержали мужчину, который подозревается в серии краж в общественном транспорте

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии краж в общественном транспорте и общественных местах. Грабитель попался прямо на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Инцидент произошел в автобусе №10 на остановке «Сельхозтехника». Мужчина украл из сумки у одной из пассажирок сотовый телефон. После этого карманник попытался скрыться, однако его задержали и доставили в полицию, – сообщает ведомство.

Подозреваемым оказался 29-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления иркутянин. В ходе обыска в кармане куртки задержанного сотрудники полиции обнаружили похищенный гаджет. Имущество передано законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – кража из ручной клади.