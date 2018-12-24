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25.12.2018

В Иркутске задержали офицера-мошенника из Азербайджана

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники Интерпола задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 38-летний офицер из Азербайджана, объявленный в международный розыск, сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина долгие годы служил в вооруженных силах республики Азербайджан и около трёх лет назад оставил службу в звании майора. Находясь на пенсионном обеспечении, он придумал схему обмана своих сослуживцев.

– Проследовав на территорию военного госпиталя, он стал предлагать пациентам за вознаграждение оформить им медицинскую справку, дающую основание на уход на пенсию по инвалидности со всеми полагающимися денежными выплатами. За свою помощь псевдоработник брал гонорар в размере нескольких тысяч долларов. После того, как он завладел сбережениями экс-сослуживцев, злоумышленник скрылся, – рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас азербайджанец заключен под стражу, решается вопрос об его экстрадиции в Баку.

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