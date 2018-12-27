В Иркутске задержали подозреваемого в повреждении банкоматов

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали 29-летнего жителя села Мамоны, подозреваемого в повреждении банкоматов в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошёл в ночь на 27 декабря. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный молодой человек с признаками алкогольного опьянения повреждает имущество внутри помещения с платёжными терминалами.

Прибывшие на место инцидента сотрудники ЧОП остановили молодого человека, после чего он скрылся в неизвестном направлении.

Позже сотрудники полиции установили личность мужчины. Сейчас устанавливается сумма ущерба, затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.