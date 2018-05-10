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11.05.2018

В Иркутске задержали подозреваемого в преступлениях против дикой природы в Танзании

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники МВД и ФСБ России не пустили в Иркутскую область 34-летнего гражданина одного из государств Восточной Азии, который находился в розыске за преступления против дикой природы в Танзании. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Мужчина пытался пересечь границу России авиарейсом из Гонконга в Иркутск. Сделать ему это не удалось, поскольку ранее полицейские получили информацию, что иностранец является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в 2015 году в Танзании. Ближайшим авиарейсом фигурант был отправлен на родину.

Кстати, по сведениям оперативников, мужчина мог быть причастен к аналогичным противоправным деяниям в Приангарье. Кроме того, с 2013 по 2014 годы он неоднократно привлекался к административной ответственности в Иркутской области, а также в установленном порядке выдворялся за пределы Российской Федерации.

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