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21.12.2018

В Иркутске задержали пьяного водителя медорганизации, перевозившего пациентов

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали пьяного водителя медорганизации, который перевозил пациентов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, на контрольно-пропускном пункте «Качуг» инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили автомашину «Мерседес». При проверке документов у дорожных полицейских появились подозрения, что водитель минивэна пьян и ему предложили ему пройти медицинское освидетельствование. В результате данные алкотестера подтвердили информацию, что находящийся за рулем автомобиля человек нетрезв.

Сейчас в отношении 58-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ – Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. Известно, что он четыре месяца работает водителем одной из иркутских медицинских фирм и в момент остановки сотрудниками ГИБДД перевозил из поселка Хомутово Иркутского района 13 пациентов для сдачи ими анализов в областном центре.

Также сотрудники технического надзора ГИБДД проведут проверку в отношении руководителя медорганизации по факту выпуска на линию водителя, находящегося в состоянии опьянения, и лица, отвечающего за прохождение медицинского контроля перед выездом и выдачу путевого листа.

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