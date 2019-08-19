Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали рецидивиста, который украл у жителя микрорайона Радужный телефон и деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В полицию обратился 46-летний мужчина и сообщил, что вечером, когда он возвращался домой с работы, в районе дома № 34 к нему подошел неизвестный. Молодой человек попросил сигарету, а затем в ходе непродолжительной беседы у них завязалась словесная перепалка. Злоумышленник ударил потерпевшего по голове, похитил мобильный телефон и деньги.

– При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении правонарушения сыщики задержали 29-летнего иркутянина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления девять раз, – отметили в ведомстве.

Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».