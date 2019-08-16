В Иркутске задержали рецидивиста, подозреваемого в серии уличных грабежей пенсионеров

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское» задержали мужчину, подозреваемого в ряде уличных грабежей, совершенных в областном центре.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, безработному ранее судимому местному жителю инкриминируется около десятка имущественных преступлений.

Сообщения о нападениях и хищениях золотых украшений стали поступать в органы внутренних дел с середины июля. Сопоставив факты, изучив записи с камер наружного наблюдения и опросив свидетелей и потерпевших, сыщики пришли к выводу, что в областном центре появился серийный грабитель. На это указывал и характерный криминальный почерк налетчика, который выбирал жертв из числа пожилых женщин, срывал с них золотые цепочки и скрывался.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили местонахождение подозреваемого. Как выяснилось, после совершения деяний он сдавал краденое в ломбарды и уезжал в одно из садоводств, расположенных в Мельничной Пади под Иркутском. Утром 15 августа в дачном доме оперативники задержали предполагаемого грабителя и доставили его в отдел полиции. Оказалось, что задержанный ранее неоднократно судим за грабеж, кражу и мошенничество и только зимой 2017 года освободился из мест лишения свободы.

Известно, что противоправные деяния он совершал в утром и днем на улицах Октябрьского района Иркутска. Преимущественно жертвами грабителя становились женщины пожилого возраста.

Сейчас по ходатайству следователей МУ МВД России «Иркутское» по решению суда 38-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж».