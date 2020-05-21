В Иркутске задержан похититель телефонного кабеля

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске специалистами управления безопасности «Ростелекома» совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержан похититель телефонного кабеля.

В апреле этого года на сетях связи оператора охранная система зафиксировала повреждения. На место нарушения выехали экипажи быстрого реагирования. В одном из технологических колодцев и был обнаружен злоумышленник с ножовкой по металлу и лебедкой для вытягивания кабеля из колодца. Личность похитителя установлена: им оказался гражданин, ранее привлекавшийся к ответственности за подобные преступления. Теперь расследованием занимаются правоохранительные органы.

– Сейчас в связи с эпидемиологической ситуаций из-за коронавируса значение связи сложно переоценить. Сегодня большинство людей работают и учатся дистанционно, поэтому перебои с интернетом и телефонией особенно чувствительны, – комментирует заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» по безопасности Артем Плахотин. – Особенно опасно отсутствие связи для заболевших, которые не могут вызвать врача и оперативно получить медицинскую помощь.

Оператор через СМИ и социальные сети постоянно информирует население о том, что нет смысла резать кабель в поисках меди, ради которой злоумышленники идут на преступления, так как сети связи, в основном, оптоволоконные. Кроме реальных сроков лишения свободы и денежных потерь, связанных с возмещением причиненного ущерба, «охотники за металлом» ничего не получают.

Для предотвращения посягательств на линейно-кабельные сооружения «Ростелеком» ведет круглосуточный мониторинг станций и линий связи, оснащенных охранными системами. Компания устанавливает электронные устройства защиты колодцев телефонной канализации, меняет медные линии коммуникаций на оптоволоконные.

Оператором достигнуты договоренности с охранными предприятиями о взаимодействии при возникновении противоправных действий на телекоммуникационной инфраструктуре. Специалисты компании и сотрудники полиции ежемесячно проводят рейды по пунктам приема лома цветного металла для выявления недобросовестных скупщиков.

– По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицируются в соответствии ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – отметил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин. – Кроме этого, помимо причиненного ущерба, в первую очередь следует учитывать степень неудобств, доставленных жителям. Сегодня потеря доступа к интернету – это невозможность получить государственные услуги, предоставляемые различными органами власти.