В Иркутске задержан водитель, устроивший 5 мая ДТП на Верхней Набережной

Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники ГИБДД задержали водителя иномарки, который ночью 5 мая на улице Верхняя Набережная сбил пешехода, повредил припаркованный внедорожник, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в отношении 34-летнего иркутянина составлено пять административных протоколов, в том числе за оставление места ДТП. В настоящее время он помещен в спецприемник полиции.

По предварительным сведениям, пострадавший из-за лихача 33-летний мужчина сломал руку и получил ушибы. Ему назначено амбулаторное лечение. С заявлением в правоохранительные органы он не обращался.

– В настоящее время проверяется информация о том, что водитель и пешеход знакомы друг с другом, а случившемуся предшествовала возникший между ними конфликт. По этому факту проводится проверка, – уточняют в полиции.